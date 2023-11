Cisl e Uil La Spezia, con lo sviluppo del porto più occupazione

"Dallo sviluppo del porto della Spezia ci aspettiamo una crescita occupazionale. E vigileremo sul raddoppio della Pontremolese". Lo affermano in una nota congiunta i responsabili provinciali dei sindacati dei trasporti Fit-Cisl e Uiltrasporti della Spezia, Francesco Tartarini e Marco Furletti.

I due sindacalisti commentano positivamente l'iniziativa dell'Autorità portuale che ieri al convegno "Nel segno del porto" "è riuscita a raccogliere tutti i possibili attori e decisori indispensabili per procedere speditamente agli investimenti, all' innovazione digitale, alla sinergia tra le varie competenze per dare certezza di futuro al porto spezzino".

Per i due sindacalisti, il dibattito di ieri "ha rimesso al centro dello sviluppo della Spezia, della sua provincia e del suo porto. La presenza qualificata ai massimi livelli di tutto il cluster marittimo locale e nazionale con la presenza del ministro Fitto e del viceministro Rixi, del presidente Toti, del Sindaco Peracchini e i vertici della Marina Militare e di Rfi sono il riconoscimento dell' importanza del nostro scalo in un'ottica di sviluppo e crescita del nostro paese nello scacchiere non solo nazionale ma europeo e mondiale".

"Come Fit-Cisl e Uiltrasporti - proseguono - non possiamo che ribadire il giudizio positivo sui tanti investimenti previsti, sottolineando come il ruolo delle maestranze con le competenze e conoscenze hanno fatto e continueranno a fare nel giusto confronto ma sempre con spirito collaborativo la differenza in termini di capacità e produttività traguardando a far diventare La Spezia il secondo porto core d'italia. Non mancano certamente alcuni elementi di criticità come lo studio di fattibilità e le risorse per il raddoppio della Pontremolese. Per questo saremo parti attive nel confronto per sollecitare risposte celeri per il mantenimento e la crescita dei livelli occupazionali".





