Calcio: Samp, col Modena finisce 2-0

Mini striscia positiva per la Sampdoria che conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. Dopo l'ultimo successo a Palermo, oggi il bis a Modena con i blucerchiati che chiudono i conti sul 2-0. Nel primo tempo apre le danze al 31' Esposito che riceva da De Luca e supera il portiere avversario con un delizioso pallonetto. Il portiere doriano Stankovic salva la porta in un paio di occasioni e poi nella ripresa tocca allo svizzero Kasami siglare la rete decisiva al 18' con un tiro che finisce nell'angolino senza lasciare scampo all'estremo difensore avversario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA