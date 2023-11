Calcio: al Genoa basta Dragusin, dramma Verona

Genoa in paradiso e Verona all'inferno. Nello scontro salvezza in programma al Ferraris per il secondo anticipo della 12ma giornata di Serie A basta un gol di Radu Dragusin a fine primo tempo per regalare ai liguri la seconda vittoria consecutiva e un po' di serenità in vista della sosta. L'opposto delle emozioni che si vivono in casa del Verona di Baroni che nonostante il ritiro di quattro giorni torna sconfitto da Genova e ora vede la propria posizione sempre più traballante.

Tre punti "fondamentali" quelli conquistati dal Genoa nel secondo anticipo della dodicesima giornata. Il successo sul Verona permette ai rossoblù di vivere la sosta con serenità e soprattutto di attendere i recuperi di giocatori come Retegui e Messias.

"Stasera era importante vincere, anzi fondamentale per tutto e per tutti - ha spiegato il tecnico del Genoa Gilardino-.

Queste sono partite belle da vincere perché altre volte magari abbiamo giocato meglio, però poi non abbiamo portato a casa punti invece quelli di questa sera sono tre punti pesantissimi.

Il coefficiente di difficoltà era elevatissimo: incontravamo una squadra ferita e in difficoltà ma che è venuta con grande orgoglio".



