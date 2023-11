Alvini e squadra, "vincere e iniziare nuovo percorso"

Tutta la delicatezza del momento in casa Spezia nella conferenza stampa odierna del tecnico Massimiliano Alvini, che viene affiancato dal capitano Nikolaou e da Cassata, spezzino di nascita, nell'appuntamento che precede la sfida alla Ternana, partita in cui l'allenatore si gioca la panchina. "Una partita da vincere, sulla quale riversare passione, idee e voglia di fare bene. Caratteristiche che abbiamo nel nostro bagaglio - dice Alvini -. Ci interessa il risultato, perché di buone prestazioni ne abbiamo già fatte in passato ma senza portare a casa i tre punti".

Terzultimo posto per i bianchi, una vittoria in 12 partite, solo 8 reti all'attivo. Numeri scioccanti per una delle rose più costose della serie B. "Da questa situazione si esce solo tutti assieme, compatti e con fiducia - aggiunge Nikolaou -. Ci prendiamo tutte le nostre responsabilità. Capisco i tifosi e la città, ma ora ci serve sostegno dal primo al novantesimo per fare una grande partita e fare un grande risultato". Contro Cremonese e Lecco però si è vista una squadra spenta e mal messa in campo. "Ci stiamo creando certezze con il lavoro di ogni giorno. Normale che dopo due prestazioni come le scorse vengano meno, ma siamo qui per dire che domani ci faremo trovare pronti e daremo battaglia", dice Cassata.

Saranno out Zurkowski, Bandinelli, Hristov, da valutare Ekdal.

Gelashvili andrà solo in panchina. "Noi cambieremo poco perché non recuperiamo nessun infortunato. Saremo gli stessi. Non ho mai trovato alibi e non li cercherò neanche oggi - conclude Alvini -. Vogliamo dimostrare di avere a cuore la squadra e la sua situazione ".



