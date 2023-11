Transiti eccezionali su autostrade Liguria, c'è tavolo operativo

Un tavolo di confronto permanente tra Autostrade per l'Italia e le associazioni dell'autotrasporto insieme alla Camera di Commercio di Genova e alle istituzioni territoriali, l'impegno alla condivisione della programmazione dei cantieri, alla massima collaborazione sui transiti dei trasporti eccezionali e a un maggior coordinamento con tutte le concessionarie stradali e autostradali liguri. Questi gli esiti di un primo incontro che si è svolto oggi in Camera di Commercio tra il presidente e il segretario generale Luigi Attanasio e Maurizio Caviglia, l'Autotrasporto e, per Aspi il direttore Ingegneria Manutenzione Marco Perna e il direttore del 1° Tronco Matteo Marvogli. Camera di Commercio ha sottolineato "il valore economico delle attività di autotrasporto", mentre gli autotrasportatori hanno segnalato le criticità che incontrano sulla rete autostradale e sulla viabilità ordinaria. Aspi ha fornito il quadro del piano di ammodernamento in corso annunciando un forte alleggerimento entro marzo 2024 e il miglioramento dei flussi di traffico, impegnandosi a "condividere con le associazioni di categoria la programmazione dei cantieri, già oggetto di un tavolo con Ministero dei Trasporti e Regione". Sul fronte dei trasporti eccezionali, l'azienda ha spiegato di essere al lavoro "per rimuovere a breve gran parte delle limitazioni che soprattutto in A26 ostacolano il passaggio dei transiti eccezionali" e ha dato la propria disponibilità ad ampliare "il numero di finestre e le fasce orarie durante le quali sono autorizzati i transiti". Al tavolo, del quale Camera di Commercio si fa garante, saranno chiamate a partecipare anche le altre Concessionarie. "Abbiamo apprezzato la disponibilità di Aspi a gestire, d'intesa con gli altri gestori, il sistema camerale e le categorie la questione delle limitazioni al traffico dei transiti eccezionali - ha detto Attanasio - che ha pesanti ripercussioni sull'operatività delle imprese liguri". "Siamo consapevoli dell'impatto che il piano di ammodernamento in corso sulla rete può avere su un settore di vitale importanza quale l'autotrasporto - spiega Marvogli - E' fondamentale un tavolo operativo improntato alla massima collaborazione e trasparenza".



