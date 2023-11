Scoperte altre nove tombe nella necropoli di Albintimilium

Altre nove tombe, per un totale di 61 sepolture e 98 inumati risalenti al periodo tra quinto e il settimo secolo dopo Cristo sono state rinvenute nell'area archeologica di Ventimiglia, in quella che era la vecchia Albintimilium. Lo ha reso noto la presidente dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri Daniela Gandolfi, presentando i risultati degli scavi del sepolcreto tardoantico della Porta Nord, che si è svolta nell'antiquaria di Nervia. "Abbiamo iniziato lo scavo nell'area delle mura settentrionali della città di Albintimilium - ha detto Gandolfi -. Abbiamo iniziato gli scavi il 4 settembre e in realtà li siamo ancora continuando grazie al supporto di giovani provenienti dagli atenei di tutta Italia". Il così alto numero di tombe testimonia la presenza di un cimitero tardo antico. "L'area cimiteriale non è stata ancora definita nella sua superficie e ci aspettiamo altre sepolture. Ne abbiamo recuperate alcune, tra cui una infantile che sfrutta una grande anfora da olio, proveniente dal Nordafrica. Lavorano con noi gli antropologi - prosegue Gandolfi -, abbiamo recuperato finora novantotto inumati che ci faranno conoscere le caratteristiche antropologiche, l'etnogenesi, gli usi alimentari, la provenienza e le eventuali malattie di questo centro della Ventimiglia del VI secolo dopo Cristo".

"Al centro di questo cimitero c'è un grosso settore occupato da sarcofagi in pietra del Finale e provenzale (ce ne sono tre in Liguria), che era la tipologia di sepoltura dell'upper class della Ventimiglia bizantina. I potenti, le classi privilegiate, religiose, militari e amministrative, sceglievano di seppellire in sarcofagi litici. Riteniamo che lì vicino ci sia uno dei primi luoghi di culto cristiano di Ventimiglia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA