Rigassificatore Vado, Toti 'dal Pd pre-giudizi populistici'

"Le valutazioni espresse dal Partito Democratico sui pareri preliminari degli enti coinvolti dal progetto del rigassificatore a Vado Ligure sono tipicamente 'pre-giudizi' di foggia populistico-demagogica, che qualificano definitivamente la totale inadeguatezza al governo del vicecapogruppo del Pd in Consiglio regionale Roberto Arboscello e del partito che rappresenta, incapaci perfino di esprimere opinioni in un corretto confronto istituzionale". Così il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario di Governo per realizzare il rigassificatore a Vado Ligure, Giovanni Toti, risponde alla 'lettera aperta' degli esponenti dem sul piano di trasferimento della nave Golar Tundra da Piombino alla rada di Vado Ligure nella seconda metà del 2026.

"Se il consigliere Arboscello e gli altri esponenti del Pd prima di scrivere avessero l'abitudine di leggere, si sarebbero accorti che la struttura commissariale ha già sospeso l'iter della Conferenza dei servizi, in attesa della Valutazione di impatto ambientale nazionale che, come dovrebbero sapere, ma evidentemente non sanno, spetta proprio agli enti che loro citano nella lettera, coordinati dal ministero dell'Ambiente. - rimarca Toti - Se il consigliere Arboscello e i suoi colleghi di partito, invece di speculare e travisare costantemente la realtà, avessero il buon gusto di attendere i lavori della Commissione ministeriale Via avrebbero, a tempo debito, le risposte alle loro domande".

"Nel caso la commissione 'Via' dichiarasse ambientalmente incompatibile il progetto, ovviamente il commissario lo dichiarerà tale a sua volta. - ribadisce Toti - Se, invece, la commissione 'Via' dichiarerà ammissibile il progetto, immagino che il consigliere Arboscello abbia pronta una lettera di scuse per i pre-giudizi espressi e la fuorviante interpretazione dei documenti citati. E a quel punto immagino che diventi un fervente sostenitore del progetto: vista l'importanza attribuita ai pareri citati, infatti mi aspetto che avrà lo stesso rispetto per le conclusioni a cui giungerà la commissione Via nazionale".





