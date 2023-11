Nuovo furto rame su ferrovia Genova, forti ritardi in mattinata

Mattinata di disagi lungo la linea ferroviaria Ventimiglia-Genova a causa di due furti di cavi di rame, a pochi giorni di distanza sulla stessa linea. Il materiale è stato portato via a Sestri Ponente e fra il bivio Castelluccio-Sestri Ponente. I treni hanno subito rallentamenti fino a un'ora da Savona-Ventimiglia. Ritardi fino a 35 minuti per due Intercity e fino a un'ora e 20 minuti per 16 regionali.

Sei regionali sono stati parzialmente cancellati e tre cancellati per l'intera tratta.



