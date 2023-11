Natale (Pd), governo e Regione in ritardo sulle Zls

"Un governo inefficiente e una Regione lenta prendono ancora tempo per rendere operative le Zone logistiche semplificate (Zls), a discapito delle imprese, dei cittadini e del territorio". Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico ligure Davide Natale commentando le dichiarazioni odierne del ministro degli Affari europei Raffaele Fitto.

"Era nel decreto Milleproroghe del 2020 - ha affermato Natale - la normativa che avrebbe permesso alla Regione Liguria di chiedere l'istituzione di una seconda Zls, per il porto di Spezia, una norma inserita e fortemente voluta dal Partito Democratico e sostenuta da Andrea Orlando. Nel dicembre 2020 il Gruppo Pd in regione ha depositato un ordine del giorno in cui invitava il presidente della Giunta ad adempiere a tutte le formalità necessarie per avviare e realizzare la Zls di Spezia.

Dopo due interrogazioni in consiglio regionale, in cui veniva risposto che da lì a breve sarebbe stato firmato il decreto istitutivo della Zls, e un'interrogazione alla Camera dello scorso luglio, a firma dei deputati pd Orlando e Ghio, oggi il Ministro Fitto parla ancora di fase di valutazione delle proposte. Ma quanto devono ancora essere presi in giro i cittadini liguri? A quanti spot propagandistici bisognerà ancora assistere prima che il ministro Fitto adotti il decreto che regolamenta le Zls così da poterle rendere operative? Il ritardo del Governo è incomprensibile e ingiustificabile. Così come l'inerzia del governatore Toti, che anche in questo caso non fa gli interessi della Liguria. Il Governo e la Giunta regionale facciano presto ad avviare la Zls nell'interesse non solo del Porto di Spezia ma di tutta la Liguria e delle regioni vicine.

La Zls - ha concluso Natale - è un'opportunità di sviluppo, di rilancio, di consolidamento di alcuni settori economici, ma anche di protezione di quanto oggi è aggredito da una crisi internazionale e una concorrenza spietata".



