Maxi controlli in periferia Genova, 26 denunce e 2 arresti

Maxi controlli da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza, Municipale, oltre alla Asl, nelle periferie di Genova. Il bilancio è di 26 persone denunciate, due arrestate, 1.045 identificate, 41 locali controllati di cui uno chiuso. In campo sono scesi 279 operatori. L'operazione è il prosieguo di quella del 5 ottobre che ha visto passare al setaccio il centro storico per ripristinare la legalità e aumentare il livello di sicurezza per tutti i cittadini. I controlli erano mirati in particolare al contrasto della microcriminalità e dello spaccio.



