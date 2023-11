Marina: Ribuffo "Basi blu, Arsenale Spezia sarà cuore pulsante"

"Stiamo per inaugurare il Polo della Subacquea, mentre nella parte occidentale del Golfo della Spezia modernizzeremo la base e l'intero arsenale, che tornerà ad essere cuore pulsante nel Paese nel progetto Basi Blu". Lo ha detto questa mattina l'ammiraglio di divisione Pierpaolo Ribuffo, comandante logistico Nord, durante il convegno "Sotto il segno del porto" organizzato dall'autorità portuale spezzina.

Il progetto Basi Blu prevede un investimento di circa 350 milioni di euro sulla base spezzina per renderla in grado di ospitare fino a 14 unità navali maggiori della Marina Militare.

"E' un periodo particolarmente felice per la Marina militare perché viviamo una riscoperta delle politiche del mare - ha aggiunto l'alto ufficiale -. C'è oggettivamente un cambio di approccio in Italia e questo ci dà ottime prospettive.

Intendiamo esserci e reinterpretare la nostra presenza alla Spezia".



