Logistica e digitalizzazione, porto della Spezia verso 5.0

"Il nostro porto non farà la fine del vaso di coccio tra quelli di ferro: abbiamo un futuro, delle potenzialità, dei talenti. La Spezia rispetto al suo bacino di riferimento ha una funzione economica non sostituibile". Lo ha detto Mauro Sommariva, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, durante il convegno "Sotto il segno del porto" ospitato quest'oggi alla Spezia. Il dirigente ha rivendicato il ruolo del porto ligure all'interno del sistema che, da Livorno fino a Genova-Savona e passando per Marina di Carrara, vede transitare il 60% del traffico portuale nazionale. "Un quadrante geografico fondamentale per l'Italia - ha detto - in un contesto mondiale in cui cresce un mondo ostile all'Occidente, al dollaro, un mondo policentrico. La torta dei traffici mondiali si va restringendo, un fatto confermato dal calo dei noli marittimi, caduti in picchiata. E' un cambiamento di scenario. Nonostante sia un momento difficile, il porto si rimbocca le maniche e va avanti con nuove idee e nuovi progetti. La parola resilienza diventerà sempre più la cifra della nostra quotidianità". La segretaria generale Federica Montaresi definisce "La Spezia 5.0" una formula logistica "basata sul coordinamento tra il porto, la ferrovia e il retroporto di Santo Stefano Magra, da attuare attraverso la digitalizzazione dei processi e la semplificazione doganale". Per Giovanni Toti il modello spezzino di commistione tra pubblico e privato "deve essere perseguito anche a livello nazionale per la capacità di integrare diverse vocazioni economiche". Il riferimento è al porto commerciale, che si amplierà con l'intervento diretto di Lsct, e a quello turistico, nautico e militare. "Ma non siamo più nel 1861", ha detto Sommariva sottolineando la necessità di razionalizzare gli spazi a mare appannaggio della Difesa. "A breve firmeremo il contratto per il nuovo molo passeggeri e si farà il watefront". Un passaggio ha riguardato poi il porto di Marina di Carrara: "Abbiamo triplicato i traffici raggiungendo risultati straordinari, ma ne parleremo direttamente lì in un convegno dedicato".



