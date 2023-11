Inaugurato a Chiavari il servizio "Maggiordomo di Quartiere"

È stato inaugurato oggi lo sportello del servizio "Maggiordomo di Quartiere" di Chiavari, ospitato presso il punto "Informagiovani" in via Davide Gagliardo. Il servizio, nato in forma sperimentale nel 2019 e ampliato a tutta la Liguria nel 2020, spiega una nota della Regione, "è pensato per aiutare i cittadini nelle incombenze quotidiane: pratiche amministrative, ritirare pacchi, pagare le bollette. Grazie alla formula 'sportello diffuso', alcuni dei 25 centri attivati in Liguria sono organizzati in più sedi, con 50 punti di erogazione. Il progetto, della durata di due anni, è finanziato grazie al Fondo Sociale Europeo 2021-2027, per un investimento di 6 milioni di euro". " Si tratta, ha detto l'assessore regionale alle Politiche Sociali Giacomo Giampedrone, di un'iniziativa che continua crescere "dal punto di vista delle competenze degli operatori e sul piano territoriale, con sette nuovi sportelli attivati in Liguria rispetto alla scorsa edizione. La prima edizione del progetto ha dato supporto a oltre 20mila persone, dando aiuto a famiglie e anziani. Visto il successo, abbiamo voluto dare continuità al servizio aumentando le somme investite. Si tratta di un progetto unico a livello nazionale che mette in rete vari servizi di supporto rivolti ai cittadini, come i custodi sociali e il call center regionale Informanziani".

Per la vicesindaca di Chiavari Michela Canepa, si tratta di "un'iniziativa importante per il territorio, un ottimo esempio di civiltà e socialità che mira all'integrazione".

Particolare attenzione verrà riservata agli anziani. Gli operatori dovranno individuare eventuali situazioni di fragilità, situazioni nelle quali potrà essere attivato il servizio del "custode sociale". La nota della Regione spiega che "si tratta di una figura professionale che viene attivata dall'assistente sociale per gli anziani, ancora autosufficienti, che hanno però bisogno di un supporto strutturato, al fine di garantire la migliore qualità di vita possibile al proprio domicilio. Negli sportelli sarà promosso anche il servizio Informanziani, con il numero verde regionale 800593235".



