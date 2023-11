Fitto, "Zone logistiche semplificate, pronti a valutare"

"La Liguria è stata la prima regione a darci la lista degli interventi legati al Pnrr e anche per quanto riguarda le zone logistiche semplificate siamo pronti a discutere sulla compatibilità delle proposte che ci sono giunte". Lo ha detto questa mattina il ministro Raffaele Fitto, con deleghe agli affari europei, politiche di coesione e Pnrr, intervenendo da remoto al convegno "Nel segno del porto" organizzato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale all'interno dell'auditorium "Giorgio Bucchioni" della Spezia.

"All'interno del Pnrr c'è una valutazione complessiva sulle risorse infrastrutturali - ha detto Fitto -. A questo proposito abbiamo firmato negli ultimi giorni in Liguria un accordo di coesione, che tocca un tema collegato alla necessità di potenziare le infrastrutture portuali del Paese. In questa direzione penso sia utile che i territori indichino quelle che sono le priorità, per avere un quadro delle esigenze dal quale partire. Completeremo nei prossimi giorni la fase di revisione del Pnrr e questo ci permetterà di mettere in campo le risorse".

Il ministro ha poi sottolineato come, in tema di infrastrutture, su 126 miliardi messi a disposizione, dopo nove anni la percentuale di fondi utilizzati sia al 34% secondo un monitoraggio svolto dal governo. "C'è un problema di capacità di spendere - ha concluso -. Ritengo che occasioni di confronto come quelle odierne siano una opportunità, verrò sul territorio per verificare le iniziative".



