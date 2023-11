Crollo parcheggio, procura Genova dispone nuovo sopralluogo

La procura ha disposto un nuovo sopralluogo in via Cabrini, dove ieri pomeriggio è franato il manto stradale di un parcheggio privato. Per lo smottamento sono stati evacuati diversi appartamenti: sono una ventina le persone sfollate. I vigili del fuoco dovranno fare una ricognizione fotografica del luogo. La procura non ha ancora aperto un fascicolo ma lo farà nelle prossime ore dopo che avrà ricevuto la relazione.

Secondo una prima ricostruzione, le piastrelle di copertura che erano attaccate e fissate le une alle altre si sarebbero staccate per alcuni piccoli smottamenti. L'acqua dei giorni scorsi è filtrata all'interno forse aumentando il peso della struttura che con tutta probabilità non avrebbe un drenaggio adeguato facendo collassare il terreno.



