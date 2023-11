Cede asfalto a Trasta, 40 famiglie isolate

Quaranta nuclei familiari sono isolati a causa del cedimento dell'asfalto a Trasta, in Valpolcevera. Oltre alle 40 famiglie risultano isolate anche tre comunità terapeutiche del Ceis di Trasta, una per psichiatrici e dipendenze connesse, un'altra per pazienti affetti da Hiv e una per problemi di dipendenze.

La Protezione civile regionale sta monitorando la situazione, pronta a intervenire in tempi rapidissimi. Intanto ha allestito un presidio sanitario con ambulanze e possibilità di soccorso a piedi. E' stato infatti aperto un piccolo varco pedonale su un terreno privato che consente un minimo di mobilità.



