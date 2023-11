Toti, 'in Liguria l'economia cresce'

Questo è un "momento d trasformazione e di grande preoccupazione: la crisi ucraina non è finita, quella in Medio Oriente si è appena accesa, le spinte di inflazione consumano il salario dei lavoratori e le politiche di contenimento non sempre hanno dato i risultati che speravamo".

Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti oggi a margine della sua partecipazione alla giornata di chiusura dei lavori della XXI sessione programmatica del consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti-Cncu, che si è tenuta alla Borsa Valori di Genova.

"In questa regione l'economia cresce - ha detto Toti -, c'è un massimo storico di occupati nel mondo dell'impresa, il pil che cresce più della media italiana, la disoccupazione scende e il numero dei nerd sono dimezzati nell'ultimo anno. Ecco - ha detto - occorre lavorare per costruire informazione e consapevolezza, un po' di ottimismo che spinga le imprese a continuare con investimenti importanti e dare una mano ai soggetti più fragili. Ed è quello che ci apprestiamo a fare nella prossima legge di stabilità regionale".



