Sky Tg24 Live in Genova il 16 e 17 novembre

Sky Tg24 Live In arriva a Genova.

Dopo Courmayeur, Firenze, Bari, Venezia, Napoli, Milano e Roma, il canale all news si trasferisce, il 16 e 17 novembre, nel capoluogo ligure che ospiterà l'ultimo appuntamento dell'anno del format itinerante ideato per portare il dibattito sul territorio. Due giorni di incontri e confronti per capire, approfondire e raccontare l'Italia e il mondo che cambia.

Ovvero, con quali strumenti affrontare i mutamenti geopolitici, economici, sociali e culturali che, ridisegnando la società del futuro, sono diventati le priorità di tutti i grandi Paesi. Con particolare attenzione, in questa occasione, per i giovani e il mondo del lavoro che li attende. Sky Tg24 Live In Genova sarà in collaborazione con la Regione Liguria e nell'ambito del Festival Orientamenti, il grande appuntamento nazionale annuale sull'orientamento, la formazione e il lavoro con eventi e incontri dedicati ai giovani - ma anche ai loro insegnanti e alle famiglie - per imparare a scegliere in modo più consapevole il proprio percorso di studi e a orientarsi rispetto ai percorsi lavorativi possibili.

Fra gli ospiti che si alterneranno davanti alle telecamere, Matteo Biffoni, sindaco di Prato; Giulia Blasi, scrittrice; Marco Bocci, attore; Federico Buffa, storyteller Sky Sport; Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano; Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali; Marco Cattaneo, direttore National Geographic Italia; Roberto Cingolani, ad Leonardo; Clara, cantautrice; Matteo Colaninno, presidente esecutivo di Piaggio; Don Antonio Coluccia, Fondazione Opera Don Giustino; Domenico Criscito, allenatore under 14 Genoa; Cecilia Dazzi, attrice; Serena de Ferrari, attrice; Maria Aida Episcopo, sindaco di Foggia; Maurizio Felugo, presidente Pro Recco Waterpolo; Marco Gay, presidente Esecutivo Digital Magics; Serena Giacomin, climatologa e presidente Italian Climate Network; Etgar Keret, scrittore; Claudio Marinaccio, illustratore; Giacomo Mazzariol, scrittore e sceneggiatore 'Earth4All e il mondo di Francesco'; Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia; Flavio Nobili, responsabile del Reparto di Neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Gaslini di Genova; Marina Ovsjannikova, giornalista e dissidente russa; Stefano Patuanelli, capogruppo del M5S al Senato; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Alessia Piperno, attivista; Fabio Quagliarella, calciatore; Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Fabio Roia, presidente della Sezione Misure Cautelari del Tribunale di Milano; Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl; Carlo Stagnaro, direttore Istituto Bruno Leoni; Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Michele Wad Caporosso, conduttore e speaker di Radio Deejay e M2O; Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione. Inoltre, venerdì 17 sera sarà possibile assistere agli incontri, fra parole e musica, con Federico Buffa, Olly, Morgan e Coma Cose.



