Schiamazzi e degrado, scalinata storica 'privata' di notte

Una scalinata del centro storico della Spezia chiusa da cancelli durante le ore notturne in modo da evitare gli schiamazzi e il degrado della movida. Succede in Scalinata Ettore Spora, che unisce piazza Sant'Agostino a via XX Settembre, ai piedi del Castello di San Giorgio. "Erano esasperati dagli schiamazzi che dovevano subire la sera da parte di alcuni gruppi di giovani e da ciò che queste lasciavano nei pressi dei portoni di casa: bottiglie, chiazze di vomito, urina, scritte sui muri e non solo…", ha spiegato l'assessore Pietro Antonio Cimino. I residenti hanno quindi contattato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, mentre la misura è stata presa d'accordo con la Curia, visto che l'area coinvolge anche il sagrato della Chiesa dei santi Giovanni e Agostino. I cancelli verranno chiusi la sera e riaperti la mattina dal personale della Polizia Locale.

"Le chiavi delle serrature saranno consegnate a tutti gli abitanti - spiega Cimino - e allo studio professionale che ha sede in uno dei palazzi". Una decisione che muove le critiche dell'opposizione: "Se esistono problemi di sicurezza nel centro storico - dice la consigliere Patrizia Flandoli di LeAli a Spezia -, la soluzione non può essere quella di chiudere dei passaggi pedonali pubblici, anche solo nelle ore notturne".





