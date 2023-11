Otorinolaringoiatria Lavagna centro regionale per vie lacrimali

Con oltre 400 interventi eseguiti, la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Lavagna (Genova) si conferma centro regionale per la chirurgia endoscopica delle vie lacrimali. A conquistare il primato è l'équipe diretta dal dottor Andrea Barbieri, specializzata nella dacricistorinostomia endoscopica eseguita per ripristinare il normale flusso delle lacrime, creando una nuova via lacrimale, nei pazienti che mostrano drenaggi ostruiti.

"Diversi tipi di patologie possono provocare l'ostruzione delle vie lacrimali. I casi più frequenti - spiega Barbieri - si verificano negli anziani, soggetti a forme infiammatorie ricorrenti, oppure a causa di malformazioni anatomiche e carcinomi. I pazienti che arrivano alla nostra Struttura, talvolta dopo essersi rivolti al medico di base e all'oculista, provengono spesso da fuori regione e dall'estero''.

L'intervento eseguito dall'équipe, infatti, avviene per via endoscopica, senza tagli né suture ed ha lo scopo di ripristinare il normale flusso delle lacrime - spiega Andrea Barbieri - risolvendo una condizione che, altrimenti, può causare complicanze oculari".



