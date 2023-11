Libri: ne "Il mio Genoa" di Adamoli 45 anni di storia rossoblù

Quarantacinque anni di Genoa raccontati con gli occhi del cronista. Storie, aneddoti e curiosità sul club più antico d'Italia "in un grande romanzo popolare" come lo ha definito l'autore, il giornalista Gessi Adamoli, firma prima de Il Lavoro e poi di Repubblica Genova.

"Il mio Genoa" (oltre 400 pagine, Galata Edizioni), racconta in parallelo ricordi e storia, dal 1978 al 2023, della carriera del cronista Adamoli e del Grifone, ricchi di promozioni, retrocessioni, successi e momenti difficili.

"Il libro parte da quando risorge come cooperativa lo storico quotidiano 'Il Lavoro' e c'è una redazione giovane con Alfredo Marchesini capo, Zerbini caporedattore e Cesare Lanza direttore.

Io giovane cronista vengo mandato a Sant'Olcese dove si allenava il Genoa dell'epoca da Lanza che mi dice 'bisogna "pesare" Musiello', l'attaccante che aveva preso la maglia numero 9 che era stata di Pruzzo. Avevamo già pronto il titolo " Il centravanti alla Pastasciutta".

La presentazione si è svolta al Museo del Genoa con genoani storici come Claudio Onofri, Aldo Spinelli e, per il club attuale, Michele Sbravati, Marco Rossi e Flavio Ricciardella.

"La storia arriva al 2023 con una narrazione leggera da romanzo popolare - dice Adamoli - perché il calcio deve essere anche leggerezza. E corre sul filo della nostalgia passando da trionfi come Anfield a tanti psicodrammi che hanno caratterizzato le vicende rossoblù". La prefazione è di Gian Piero Gasperini che mercoledì 15 novembre sarà presente alla presentazione al pubblico che si terrà presso i Giardini Luzzati.



