In tasca 70 dosi cocaina e a casa 7 mila euro nascosti in cucina

La squadra mobile di Genova ha arrestato un uomo di 40 anni trovato con 70 dosi di cocaina pronte da spacciare nel centro storico. Gli investigatori nei giorni scorsi hanno individuato un uomo che si muoveva tra la zona della Maddalena e Piazza Caricamento, incontrando fugacemente varie persone per cedere le dosi. Ieri è stato allestito un controllo: in piazza Caricamento, subito dopo avere incontrato un cliente, gli agenti hanno fermato il pusher. I poliziotti gli hanno trovato le 70 dosi e in casa altra cocaina, un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e oltre sette mila euro nascosti nella cappa di aspirazione in cucina.





