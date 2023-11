Il Tar fissa l'udienza sul ricorso per il Parco di Portofino

Un'ordinanza del Tar della Liguria sul ricorso presentato da associazioni ambientaliste fissa al prossimo 24 aprile la decisione nel merito riguardo alla battaglia legale sul decreto con cui il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha istituito il Parco Nazionale di Portofino sui confini del vecchio parco regionale.

Il ricorso è stato presentato dall'associazione Internazionale "Amici del Monte di Portofino", Onlus Associazione Verdi Ambiente contro Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Tar, si legge nella sentenza pubblicata oggi, ha "rilevato che le esigenze cautelari espresse dalle ricorrenti possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso".

Il tribunale amministrativo ha anche ritenuto necessario, "in ragione della pendenza del contenzioso avverso il decreto del Ministro della transizione ecologica 6 agosto 2021 n. 332 e di quanto statuito dal Consiglio di Stato, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Comuni ricadenti nella perimetrazione del decreto 6 agosto 2021 n. 332 e dei membri del Comitato di gestione provvisorio".

Il Tar della Liguria ha così fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 aprile 2024, disponendo "l'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza".



