Gratarola, 'poche vaccinazioni covid, non impariamo mai'

"La situazione delle vaccinazioni per il Covid langue in Liguria come in tutta Italia, mentre c'è una buona aderenza per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza, forse perché è considerata la più tradizionale di tutte le vaccinazioni. Sul Covid non c'è l'aderenza che ci aspettavamo perché non impariamo mai dalla storia e abbiamo rimosso tutto quello che è capitato". Lo ha detto l'assessore alla salute della Regione liguria Angelo Gratarola a margine di una conferenza stampa. "Oggi ci sono circa 150 ricoverati Covid negli ospedali di tutta la Liguria - spiega - e solo poche unità sono in terapia intensiva, sono una o due persone, e la maggior parte di loro sono lì per altre ragioni, ma le persone anziane, i fragili, gli immunodepressi sono a rischio di complicanze importanti e un aumento della mortalità". L'appello, quindi, è proprio rivolto a queste categorie: "Il Covid non è sparito - conclude Gratarola - lo dicono gli epidemiologi, gli infettivologi, è un virus che sicuramente alzerà ancora la testa e potrà generare sicuramente ancora qualche picco. Oggi ha un volto diverso da quello che aveva il virus originario di Wuhan perché è proprio grazie alla vaccinazione di massa che abbiamo potuto riconquistare la libertà di uscire e incontrare persone".





