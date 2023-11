Dia sequestra beni per 300 mila euro a imprenditore pugliese

La Direzione investigativa antimafia di Genova ha sequestrato beni per un valore di 300 mila euro a un imprenditore di 73 anni, originario di Terlizzi (Bari) ma da tempo operante nel capoluogo ligure, titolare di numerose società attive nel settore della lavorazione e vendita di ferro e rottami. L'anziano ha precedenti per bancarotta fraudolenta e diversi reati tributari (tra cui l'omessa dichiarazione e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti) grazie alle quali ha accumulato un ingente patrimonio già dagli anni '80. Il decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Genova su proposta formulata dal procuratore e dal direttore della Dia sulla base della cosiddetta pericolosità sociale generica, ha riguardato un appartamento e due autovetture per un valore complessivo stimato in circa 300 mila euro.



