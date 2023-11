Convention Bureau Genova nomina 15 Ambasciatori d'Eccellenza

Il progetto era nato nel 2015 e dopo lo stop per il Covid riparte oggi alla Camera di Commercio di Genova dove Convention Bureau nomina 15 Ambasciatori di Eccellenza. Un riconoscimento a "personalità di spicco della nostra città, che grazie ai loro prestigio, credibilità, esperienza, contatti, sono portavoce del valore della città e sono in grado di "influenzare" le decisioni nella scelta della destinazione Genova per eventi e congressi di rilievo, per rendere sempre più attrattiva la nostra città nel settore del turismo congressuale" spiegano gli ideatori dell'iniziativa realizzata con il Comune di Genova e la Camera di Commercio.

E' un club "più ristretto" rispetto al gruppo degli Ambasciatori di Genova individuati dal sindaco Marco Bucci. Le donne e gli uomini nominati dalla presidente Ilaria Alzona hanno dimostrato di essere in grado di catalizzare su Genova importanti eventi respiro nazionale ed internazionale con un indotto estremamente significativo per l'economia del territorio è la motivazione del riconoscimento assegnato a figure operative in diversi settori, dalla medicina all'impresa, alla cultura e allo sport. Saranno nominati Mario Amore, Franco Aprile, Massimiliano Avalle, Mario Alberto Battaglia, Rosaria Bono, Giampiero Cama, Corrado Campisi, Carlo Dufour, Tiziana Lazzari, Davide Livermore, Giorgio Metta, Giacomo Montanari, Luca Pallavicini e Silvia Salis.



