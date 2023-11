Assarmatori a Bruxelles, "serve un Marebonus europeo"

Assarmatori propone a Bruxelles il lancio di un Marebonus europeo per scongiurare il ritorno dei camion dalle navi alla strada e chiede di accelerare l'analisi degli impatti che avrà l'applicazione all'armamento della direttiva Ets, il sistema di scambio delle quote di emissione di anidride carbonica. Nella riunione con la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea e la Commissione europea le possibili vie per rimediare alle criticità della direttiva Ets, di cui gli armatori hanno già denunciato ripetutamente i rischi, a partire da quello di spostare quote di traffico verso i porti extraeuropei del Mediterraneo che non avranno l'obbligo di applicarla, sono state al centro della discussione.

"Abbiamo dato massima disponibilità per supportare con dati concreti, come abbiamo sempre fatto, il lavoro di valutazione degli impatti dell'Ets che la Commissione deve compiere ai sensi delle clausole di monitoraggio e revisione previste dalla stessa direttiva, valutazione che siamo lieti la Commissione abbia deciso di accelerare rispetto alle tempistiche iniziali previste" ha spiegato il segretario generale di Assarmatori Alberto Rossi aggiungendo, a proposito del Marebonus: "Abbiamo proposto una forma di incentivo coordinato a livello europeo per il modal shift, (il trasferimento dalla modalità di trasporto stradale alla nave, ndr) su cui l'associazione lavora da anni, ricordando gli impatti avversi delle norme Ets sulle autostrade del mare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA