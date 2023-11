Alvini domenica si gioca la panchina dello Spezia

Massimiliano Alvini rischia di perdere la panchina dello Spezia. Dopo la prova incolore di mercoledì sera sul campo del Lecco neopromosso, in cui i bianchi sono stati letteralmente graziati dall'attacco di casa, domenica contro la Ternana il tecnico toscano si gioca la permanenza in carica. Una sola vittoria in campionato in 12 partite, 8 gol segnati e una qualità del gioco che è andata in picchiata per i liguri, che si trovano oggi al terzultimo posto in classifica.

Neanche un pareggio potrebbe bastare ad Alvini per mantenere il posto, che ieri sera ha visto la sua squadra contestata dai circa 150 tifosi saliti ai piedi delle Alpi per il recupero della seconda giornata. Le due settimane di sosta saranno l'occasione per fare il punto con la proprietà americana.





