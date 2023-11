Sequestrate 200 dosi crack a Sanremo, due arresti

Due cittadini tunisini, di 42 e 28 anni, trovati in possesso di 200 dosi di crack sono stati arrestati dai carabinieri a Sanremo con l'accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno preso le mosse da un movimento di persone in un portone di via Martiri e dalla perquisizione di un appartamento dove un forte odore di stupefacente ha spinto gli investigatori a cercare e a trovare la droga. I due avevano nelle tasche le dosi di crack già pronte per essere vendute. I militari ricordano che "il crack ha effetti devastanti, essendo composto da cocaina, bicarbonato e ammoniaca. Un mix capace di provocare danni fisici e neurologici a chi ne fa uso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA