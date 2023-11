Scuola, cinque ministri attesi a Salone OrientaMenti a Genova

Cinque ministri e oltre 50 testimonial attesi, 256 eventi in programma, 130 espositori e oltre 4.000 metri quadrati di area espositiva: saranno i numeri della 28ma edizione del festival nazionale dell'educazione e della formazione 'OrientaMenti' in programma dal 15 al 17 novembre ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.

Tra gli ospiti attesi in presenza i ministri della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Lavoro Marina Elvira Calderone, dello Sport Andrea Abodi, in video collegamento i ministri dell'Interno Matteo Piantedosi, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, oltre al viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, i giornalisti Enrico Mentana e Mauro Crippa, l'editore Urbano Cairo, gli sportivi Mattia Perin, Sofia Raffaelli, Alice e Asia D'Amato, la presidente di Bper Banca Flavia Mazzarella, la dirigente e sportiva Evelina Christillin.

"Sono tutti personaggi che abbiamo invitato a parlare con i ragazzi per raccontare come siano riusciti a trasformare, con fatica, impegno e determinazione, i propri sogni in realtà e in carriere straordinarie" spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Sarà un'edizione senz'altro impegnativa e stimolante: con il festival aiutiamo i ragazzi a coltivare i propri talenti e inseguire i propri sogni" evidenzia l'assessore regionale alla Scuola Simona Ferro. "Sessant'anni fa, nel 1963 a Washington Martin Luther King fece il discorso straordinario di 'I have a dream', era un tema diverso ma ancora molto attuale, noi oggi vogliamo invitare i nostri giovani a essere dei sognatori per costruire il loro futuro", commenta l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola. "Li ispireremo con storie di successo di coloro che hanno trasformato i sogni in realtà", aggiunge l'assessore alle Politiche dell'Istruzione del Comune di Genova Marta Brusoni. In occasione del festival l'attrice Elisabetta Pozzi riceverà la Croce d'oro di San Giorgio, la massima onorificenza della Regione Liguria.



