Processo Grillo jr,presunta vittima 'rispondo a domande'

"Assolutamente non c'è stata vittimizzazione secondaria. La ragazza personalmente ha detto 'io voglio rispondere a tutte le domande'". Lo ha riferito l'avvocata del pool di difesa Antonella Cuccureddu, rispondendo ai giornalisti sulla deposizione della principale accusatrice di Ciro Grillo e dei suoi tre amici. La vittimizzazione secondaria è una forma di colpevolizzazione della vittima, un fenomeno per il quale le vittime di un reato, in particolare di violenza sessuale, subiscono una seconda aggressione. E a rendere la donna nuovamente vittima sono questa volta le istituzioni, i pregiudizi culturali e gli stereotipi.



