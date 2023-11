Processo a Grillo jr, Bongiorno 'vittima come su banco imputati'

Battaglia tra le parti al processo per violenza sessuale di gruppo che si sta celebrando a Tempio Pausania dove sono imputati Ciro Grillo e altri suoi amici. Per il secondo giorno consecutivo, in aula la presunta vittima dello stupro sta rispondendo alle domande delle difese sulle sue frequentazioni e soprattutto sul contenuto di alcune chat. "Un'udienza nella quale gli avvocati di controparte stanno facendo le loro domande di caccia all'errore: - ha detto l'avvocata di parte civile Giulia Bongiorno - come spesso capita in questi processi è come se la persona offesa improvvisamente fosse sul banco degli imputati".



