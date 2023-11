Premio Bandiera Verde al Parco delle Cinque Terre

Il Parco nazionale delle Cinque Terre è tra le realtà vincitrici del Premio Bandiera Verde Agricoltura 2023, la XXI edizione del Premio di Cia ai nuovi campioni dell'agricoltura. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti, destinati soprattutto a giovani e sociale, energie alternative e nuove tendenze, si è svolta oggi a Roma al Tempio di Adriano.

Quest'anno sono 10 le aziende agricole, scelte in base a specifiche categorie: assegnati anche tre premi a comuni rurali virtuosi, 6 extra-aziendali e 4 premi speciali.

All'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre è andato il premio extra aziendale Agri-Park. "Per secoli, a partire dall'anno mille - si legge nella menzione - gli abitanti dell'area hanno sezionato gli scoscesi pendii delle colline a picco sul mare, per ricavarne strisce di terra coltivabili sorrette tuttora da muretti a secco, vero tratto identitario di un territorio, emblema della lotta al dissesto idrogeologico". Al Parco sono stati riconosciuti "gli sforzi tesi allo sviluppo rurale del territorio, anche nell'ottica di una riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico conseguenti all'abbandono".

Per la presidente del Parco Donatella Bianchi, "la Bandiera Verde è un altro importante traguardo raggiunto, dopo l'inserimento nel Registro dei Paesaggi rurali storici del Masaf, in un anno da ricordare per la rinnovata centralità del settore agricolo delle Cinque Terre, baluardo di identità e presidio di tutela della biodiversità. Si tratta di un prestigioso riconoscimento al ruolo di pubblica utilità svolto dagli agricoltori ma anche dai Parchi, nel rilancio del comparto agricolo in chiave sostenibile. C'è una visione a lungo termine, basata sull'innovazione tecnologica e al contempo sulla capacità di resilienza e di risposta collettiva delle comunità locali alle difficoltà morfologiche del territorio e alle crisi emergenti, come quella climatica. Nella consapevolezza che l'impegno diretto alla conservazione dei valori del paesaggio e del capitale naturale sono un investimento per il futuro".





