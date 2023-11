Porti, al via 3,6 milioni di lavori su banchina alla Spezia

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale ha iniziato i lavori da oltre 3,6 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della banchina di ponente in località 'Le Grazie' nel Comune di Portovenere (La Spezia), un intervento di innalzamento delle banchine per far fronte alle mareggiate.

Si tratta di un consolidamento delle banchine finalizzato all'adeguamento strutturale e funzionale di un tratto di costa della lunghezza di circa 270 metri, che verrà realizzato in un periodo di tempo di 16 mesi.

I lavori prevedono la realizzazione di una vasca di accumulo e di un impianto di rilascio delle acque piovane, che potrebbero interessare la viabilità stradale a monte della banchina in condizioni meteo-marine avverse. Si prevede, altresì, la completa riqualificazione delle superfici di banchina della passeggiata a mare dove recentemente, sempre a cura dell'Autorità di sistema portuale, sono state impiantate le nuove palme.



