Ordinanza anti alcol a Ventimiglia, multe fino a 500 euro

Torna il divieto di vendere alcolici sia al dettaglio sia da asporto a Ventimiglia in tutti i giorni della settimana dalle 22 alle 8. Lo ha deciso il sindaco Flavio Di Muro firmando un'ordinanza che resterà in vigore fino al prossimo 31 gennaio.

Il divieto riguarda bevande di qualsiasi gradazione e interessa tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare, l'unica eccezione è nei casi di consegna a domicilio. Il provvedimento vieta pure la consumazione di alcolici nelle ventiquattro ore in area pubblica o aperta al pubblico, a eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (dehor) e nelle immediate adiacenze e relativo divieto di utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro.

Le limitazioni contenute nell'ordinanza non operano in occasione di eventi patrocinati dal Comune di Ventimiglia o manifestazioni commerciali a carattere straordinario di significativo interesse per la città. Le sanzioni previste vanno da 100 a 500 euro.

"La decisione di prorogare il divieto nasce soprattutto dall'abuso di alcolici da parte di stranieri - motiva il Comune -, che danno luogo a risse a volte anche mortali". Come accaduto la sera dello scorso 14 ottobre, in piazza della stazione, con un un nigeriano: Omonke Okoedio, che ha ucciso con un coccio di vetro alla gola un proprio connazionale, Peter Enajeto, 33 anni, per motivi ancora da accertare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA