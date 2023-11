Motociclista travolto da auto in fuga a Genova, grave

Un motociclista è rimasto ferito in modo grave a Genova dopo essere stato travolto da un'auto risultata poi rubata inseguita dalla polizia. Il centauro è adesso ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Martino mentre i due automobilisti sono stati arrestati dagli agenti delle volanti e dalle polizia stradale. È successo stamani all'altezza del tunnel delle Casaccie.

La polizia stava inseguendo l'auto rubata quando quest'ultima all'altezza del tunnel ha stretto lo scooter facendolo cadere. I due hanno proseguito la fuga mentre sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica che ha stabilizzato il ferito. L'uomo è stato portato in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino per i diversi traumi riportati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA