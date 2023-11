Maltempo, Regione Liguria stima 50 milioni di danni a privati

"Entro fine settimana la Regione Liguria chiederà al governo l'estensione alla Liguria dello stato di emergenza nazionale per il maltempo e 50 milioni di euro per la copertura dei danni subiti dal sistema produttivo e dai privati". È la prima stima dei danni provocati dal maltempo e dalla mareggiata fatta dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti assieme agli assessori alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e al Demanio marittimo Marco Scajola, dopo un incontro con le associazioni di categoria e le Camere di Commercio.

"Siamo consapevoli che la Liguria è stata fortunatamente una delle Regioni meno colpite, e avanzeremo una richiesta di circa 50 milioni di euro per la copertura dei danni al sistema produttivo o a beni privati. - ribadisce Toti - Al contempo siamo assolutamente disponibili a discutere della costruzione di strumenti finanziari ad hoc con Filse, penso a forme di credito per investimenti per recuperare le strutture danneggiate o a fondi rotativi, ovviamente in attesa di capire quanti fondi metterà a disposizione il governo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA