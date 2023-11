Maltempo, Lega 'verificare le difese della costa a Chiavari'

"La violenta mareggiata, che ha colpito in questi giorni la costa del Levante ligure, ha fatto emergere la necessità di verificare il corretto funzionamento dei pennelli posti a difesa della costa di Chiavari". Lo sollecita il consigliere regionale Sandro Garibaldi (Lega) in una nota stampa.

"Dall'unica cella con pennelli quasi completamente finita a Chiavari, il progetto di messa in sicurezza ne prevede cinque, è infatti arrivata la sabbia che è andata a ostruire per ben due volte la foce del torrente Rupinaro, - denuncia Garibaldi - i primi giorni di novembre con la prima mareggiata, la sabbia è poi stata portata via con l'intervento di una ruspa, per arrivare nuovamente con l'ultima mareggiata".

"Ricordo che in caso di ostruzione della foce del Rupinaro c'è anche il pericolo di danneggiamento dell'impianto di pompaggio fognario posto a circa 40 metri a monte del torrente, - sottolinea - ma soprattutto in caso di forti piogge e piena del torrente, lo sbocco a mare dell'acqua sarebbe notevolmente rallentato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA