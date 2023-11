Ferrovie, sospesi alcuni treni liguri nei prossimi 4 week end

Alcune modifiche alla circolazione ferroviaria in Liguria sono previste nei prossimi giorni per consentire interventi alle infrastrutture nel nodo di Genova.

Nei prossimi quattro fine settimana, dalle 22 del venerdì alle 22 della domenica sarà sospesa la circolazione dei treni tra Sestri Ponente e Cogoleto.

Si tratta, spiega una nota di Rfi, di "interventi, nell'ambito del Progetto Unico Terzo Valico e Nodo di Genova, per la realizzazione del quadruplicamento Voltri-Sampierdarena".

I fine settimana interessati sono quelli del 10,11 e 12 novembre; del 17, 18 e 19 novembre; del 24, 25 e 26 novembre; e del 1, 2 e 3 dicembre.

"Le modifiche alla circolazione ferroviaria - spiega la nota - si rendono necessarie per consentire le lavorazioni del futuro punto antincendio e di esodo della galleria Doria, per eseguire attività tecnologiche e di armamento ferroviario relative alla prima fase del futuro innesto della bretella di Prà, sulla linea Genova-Ventimiglia. Proseguiranno inoltre le attività di posa cunicoli, canaline e realizzazione degli attraversamenti ferroviari per il futuro posizionamento dei cavi di segnalamento e di telecomunicazioni della nuova linea".



