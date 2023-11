Demolita con l'esplosivo la roccia sulla strada 23 alla Scoglina

L'intervento di demolizione controllata sulla SP23 al passo della Scoglina è stato portato a termine con successo annuncia in una nota la Città Metropolitana di Genova spiegando che la riapertura della strada potrebbe avvenire entro la fine della settimana. "Con l'ausilio di 32 cariche esplosive, sistemate dalla ditta Tecnomine su incarico della Città Metropolitana di Genova, si sono staccati circa 300 metri cubi di roccia dal versante franoso, che si estendeva per oltre 25 metri" spiega Franco Senarega, consigliere alla viabilità, che ha seguito l'operazione insieme ai tecnici dell'ente ed ha ipotizzato la riapertura della strada entro il prossimo fine settimana.

Gli esplosivi da 1 kg l'uno, erano stati collegati con detonatori non elettrici microritardati, che hanno permesso l'accensione sequenziale per ridurre le vibrazioni. Presenti all'intervento il sindaco di Favale di Malvaro Ubaldo Crine.





