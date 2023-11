Bandiera Liguria consegnata al prefetto di Genova uscente

La bandiera della Regione Liguria è stata consegnata dal presidente Giovanni Toti al prefetto di Genova uscente Renato Franceschelli, che andrà a ricoprire il ruolo di capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

"La Regione vuole ringraziare il prefetto Franceschelli per il prezioso lavoro svolto a Genova in questi anni, sempre all'insegna della massima collaborazione, e gli auguriamo i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera", commenta Toti.



