Successo per la mostra di Brueghel il Giovane alla Spezia

Oltre 5mila visitatori in meno di cinque mesi per la mostra 'Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti' al Museo Civico Amedeo Lia a cura di Valentina Tonini della Soprintendenza Abap Genova e La Spezia e Martina Avogrado Soprintendenza Abap di Savona e Imperia.

"Una mostra apprezzata e gradita da moltissimi visitatori - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - che ha ottenuto un grande successo. Siamo molto soddisfatti che il museo civico 'Amedeo Lia', oltre alla ricca e pregiata collezione permanente, ospiti esposizioni temporanee capaci di riscuotere un così vasto interesse di pubblico proveniente da tutto il mondo e offra iniziative correlate che la approfondiscano sotto molteplici aspetti. Di grande rilievo e prestigio sono stati anche gli studi eseguiti sui dipinti di Pieter Brueghel il Giovane che testimoniano ulteriormente l'ampia valenza culturale del museo. Il rinnovato accordo con la famiglia Lia di comodato d'uso gratuito delle opere presenti, di fatto, ha dato il via ad un nuovo corso per il Museo Lia in un'ottica di valorizzazione a livello nazionale e internazionale". Nel corso della mostra sono stati eseguiti studi approfonditi sui dipinti di Pieter Brueghel il Giovane tramite la riflettografia all'Infrarosso con un'attrezzatura messa a disposizione dal Laboratorio per le analisi multispettrali del Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo di UniGe. Scopo dell'indagine è stato analizzare la presenza di un disegno preparatorio al di sotto degli strati pittorici, il cosiddetto underdrawing, nella versione della Crocifissione di Peter Brueghel il Giovane proveniente dalla chiesa di Saint-Severin di Parigi e nel dipinto dello stesso autore raffigurante la Salita al Calvario delle Gallerie Estensi di Modena.



