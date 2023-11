Studenti fanno question time in consiglio Genova, 1000 iscritti

Sono già mille i bambini e ragazzi che nel corso di questo anno scolastico scopriranno il funzionamento del consiglio comunale di Genova con un progetto per le scuole promosso dall'amministrazione. I primi di questa tornata sono stati, oggi, gli allievi delle quinte elementari della Dante Alighieri di Bolzaneto e della Fanciulli di Quezzi.

Dopo aver visitato palazzo Tursi-Albini hanno simulato un question time in aula rossa e poi hanno assistito alla prima parte del consiglio comunale, quella dedicata alle interrogazioni alla giunta.

"Il successo riscontrato in questa seconda edizione partita oggi - ha commentato il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba - è riflesso dell'interesse crescente dei ragazzi e dei loro insegnanti per la cosa pubblica, siamo davvero orgogliosi di questo risultato. Il nostro obiettivo è promuovere la consapevolezza civica dei nostri giovani cittadini incoraggiando una partecipazione attiva e informata, l'incremento di più di duecento iscritti rispetto allo scorso anno è un chiaro segnale che la finalità sia stata compresa".

I ragazzini delle scuole hanno anche visitato i corridoi che uniscono i musei di Strada Nuova a palazzo Tursi e hanno ammirato alcune opere d'arte come la Maddalena Penitente di Antonio Canova e le catacombe della vecchia Chiesa di San Francesco di Castelletto. Infine, sono arrivati alle sale dove è ospitato il famoso Cannone di Paganini.



