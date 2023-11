Strada rischia di cedere, lavori sopra rigassificatore Spezia

Senso unico alternato per un mese e mezzo sulla strada tra la Spezia e Porto Venere per consolidare la strada che corre al di sopra dell'area del rigassificatore Snam. Dall'8 novembre al 22 dicembre sarà attivo un cantiere sulla strada provinciale 530 Napoleonica nel tratto che attraversa la baia di Panigaglia, in cui sorge il primo e unico rigassificatore onshore presente in Italia.

I lavori, programmati da tempo, si sono resi necessari per consolidare il cordolo a valle della via a doppio senso di marcia che corre al di sopra dell'area industriale ed è molto trafficata in periodo turistico. La stessa Gnl Italia, che gestisce il rigassificatore, è intervenuta per consolidare la scarpata a monte della strada.



