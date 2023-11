Skymetro, Bucci 'ho chiesto la modifica della doppia s'

"Ho chiesto ai progettisti dello Skymetro di modificare il disegno attuale ed eliminare la doppia "s" nei pressi del ponte di Sant'Agata, in questo modo il tragitto passerà anche più lontano dalle case". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine del consiglio comunale di oggi e quando mancano poche ore all'assemblea pubblica che si terrà in municipio Bassa Val Bisagno. Il sindaco ha dichiarato di avere chiesto ai progettisti della metropolitana sopraelevata di trovare una soluzione più efficiente per il passaggio della Skymetro tra le due sponde del torrente di Bisagno: "A volte servono soluzioni più complicate rispetto a quelle più semplici, se ci sono dei problemi da risolvere". Secondo Bucci esiste un modo, e sarà assorbito nel progetto, per evitare la doppia curva sulla sponda destra, poco prima di via Moresco, "senza impattare sullo storico ponte di Sant'Agata, senza tagliare alberi e senza costruire in alveo", ha detto.



