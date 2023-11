Rigassificatore Spezia, per Regione 'non fu incidente rilevante'

L'incendio di gas di scarico provocato da un fulmine nel rigassificatore di Panigaglia alla Spezia ad agosto scorso "non si configura come possibile incidente rilevante essendo rimasto confinato entro i confini dello stabilimento". Lo ribadisce l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale presentata dal consigliere del M5S Paolo Ugolini.

Nella notte tra il 27 e 28 agosto scorso un fulmine incendiò i gas di scarico dello stabilimento di Panigaglia e il temporale causò un problema alla linea elettrica e la cessazione delle attività dello stabilimento.

L'assessore Giampedrone ricorda che "l'impianto è classificato come stabilimento di 'soglia superiore' ed è soggetto all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza, che la società GNL ha presentato al Comitato tecnico regionale e che è stato approvato dallo stesso".

L'assessore dichiara che "il rapporto di sicurezza per l'impianto è in corso di riesame in seguito di modifiche previste allo stabilimento, ma che non ci sono i presupposti per avviare un riesame a seguito degli eventi del 27 agosto e che la Regione non ha competenze dirette nell'informazione alla popolazione nei casi come quello riportato nell'interrogazione".

"L'incidente occorso a fine agosto a Panigaglia è gravissimo e impone una seria riflessione sul futuro di quel tratto di costa - denuncia Ugolini -, dove il rigassificatore non solo incombe sulla sicurezza dei cittadini che vivono a pochi metri dall'impianto, ma è fonte di preoccupazione crescente visto il potenziamento con distribuzione del Gnl tramite chiatte con a bordo 4 camion cisterna che di volta in volta si muoveranno tra il rigassificatore e il porto spezzino".



