Maltempo, M5S 'sia uniforme stop attività Asl con allerta'

"In caso di allerta meteo dello stesso colore in Liguria serve una procedura unificata per l'eventuale sospensione delle attività ospedaliere in tutte le Asl". Lo chiede il capogruppo del M5S in Consiglio regionale Fabio Tosi.

"L'unità di crisi della direzione della Asl 4 chiavarese lo scorso ottobre ha disposto che per tutta la durata dell'allerta meteo arancione sarebbero state sospese le attività formative e didattiche, l'erogazione delle attività ospedaliere anche se prenotate ma non urgenti: ambulatoriali, di day hospital, di day surgery - ricorda Tosi -. Non si capisce perché una sola azienda sanitaria in Liguria, la Asl4, abbia disposto la sospensione delle attività ospedaliere quando l'allerta era stata invece diramata per tutta la Regione. Così facendo, si spacca la Liguria e si rischiano inaccettabili disparità tra i cittadini: perché, con la stessa allerta, l'erogazione di una medesima prestazione viene garantita ad esempio in Asl 3 e non in Asl 4? Auspichiamo che il sistema sanitario regionale, in caso di allerta meteo generale, si doti al più presto di una procedura unificata".



