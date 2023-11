La Liguria a Golosaria 2023 con pesto, focaccia, olio e vino

La Liguria ha partecipato con un proprio stand a Golosaria 2023, la 18ma edizione del salone che dal 4 al 6 novembre ha riunito a Milano il meglio dell'agroalimentare italiano, tra produttori storici e start-up innovative.

Nello stand istituzionale della Regione, informa un comunicato, "le specialità liguri sono state presentate al pubblico in una serie di eventi interattivi, grazie alle degustazioni di 'Assaggia la Liguria', i tre show-cooking con gli chef di 'Genova e Liguria Gourmet'".

"I cult liguri del gusto, pesto, focaccia, olio extravergine di oliva e vino - ha spiegato il vicepresidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana - ben incarnano questo concetto di valorizzazione delle tradizioni su cui si innesta naturalmente l'innovazione di prodotto e di processo. Eventi come Golosaria ci permettono di far conoscere in modo autentico i nostri prodotti, la passione e la competenza che stanno a monte, oltre a celebrare le eccellenze dell'anno. La Liguria è stata rappresentata anche in altri spazi della manifestazione, a sottolineare quanto il nostro agroalimentare sia importante e quanto la sua solida reputazione sia in costante aumento".

Tanti i premi in casa Liguria: ogni anno - ricorda il comunicato della Regione - Golosaria Milano celebra il gusto italiano attraverso le premiazioni che certificano la qualità diffusa in tutto il Paese. Nella tre giorni del gusto sono state consegnate alla Liguria quattro nuove 'Corone' (premi speciali per i migliori ristoranti, trattorie, locali e servizi di catering) mentre altri sei premi sono andati alle migliori enoteche e boutique del gusto della regione, per la sezione Negozio de Il Golosario. Per quanto riguarda i vini, la Liguria porta a casa il Top dei Top della categoria Passiti, per il premio Top Hundred.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA