Crociere, intesa Msc-Accademia Turismo per formare il personale

L'Accademia del Turismo di Lavagna e Msc Crociere hanno siglato una partnership per formare il personale di bordo con 30 posti disponibili per le seguenti figure professionali: 'luxury sales advisor' ed 'entertainer adults and kids', al termine del percorso formativo al 60% degli allievi qualificati sarà garantito un contratto di lavoro di 6 mesi con la compagnia crocieristica.

L'accademia è un centro di eccellenza ligure nel campo dell'istruzione professionale in ambito turistico-alberghiero, i percorsi formativi sono stati approvati dalla Regione Liguria e ognuno avrà una durata di 600 ore, delle quali 420 tra aula e laboratorio, e 180 di stage a bordo delle navi Msc Crociere. Ai corsi potranno iscriversi giovani maggiorenni con la priorità per la fascia d'età 18-35 anni, disoccupati, persone in stato di non occupazione, inattivi, giovani e adulti, con priorità per i residenti e/o domiciliati in Liguria.

"Presentiamo due corsi davvero importanti, a valere sul bando regionale 'Formare per occupare', e al contempo diamo nuova linfa al proficuo rapporto tra Regione Liguria, Msc Crociere e Accademia del Turismo di Lavagna", commenta l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola.

"Siamo orgogliosi di presentare i nuovi importanti percorsi formativi - afferma il shipboard talent acquisition manager di Msc Crociere Stefano Giampedroni -. Rinsaldano la proficua collaborazione avviata fin dal 2017 con Regione Liguria, che ringraziamo, con l'obiettivo di offrire rilevanti sbocchi occupazionali nel settore crocieristico".



