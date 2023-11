Olioliva Imperia, 23/a edizione chiude con 120mila presenze

Sono stimate in circa 120mila le presenze alla 23/a edizione di Olioliva, la festa dell'olio nuovo che si è svolta durante lo scorso fine settimana a Imperia Oneglia, con oltre duecento espositori. Malgrado le condizioni meteo non troppo favorevoli la manifestazione, ideata e promossa dall'Azienda Speciale della Camera di Commercio "Riviere di Liguria" con il Comune di Imperia, il sostegno di Regione Liguria e delle categorie, si è chiusa con un successo di pubblico, tra cui molti turisti. Tra le novità l'Open Hall Strescino nell'area davanti all'ex deposito franco, che ha ospitato mostre, incontri, e uno spazio per animazione musicale e i momenti dedicati al ballo. E, ancora, due stand per provare esperienze virtuali, sportive e sensoriali, promosse dal Parco Alpi Liguri e da Confindustria presente per la prima volta a Olioliva. Anche la pesca è stata valorizzata, facendo conoscere l'ittiturismo, le varietà di pesce locale e le proposte dei miticoltori della Spezia. "Un'edizione assolutamente positiva - sottolinea Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio -.

Grande affluenza e partecipazione ai vari appuntamenti inseriti nel ricchissimo programma ma, soprattutto, il grande impegno di tutto il tessuto economico che attraverso le imprese e le associazioni di categoria ha voluto testimoniare la potenzialità e il valore di un evento in una data, che mira a destagionalizzare i flussi. Con le presenze negli alberghi e nei ristoranti, credo che la funzione di Olioliva abbia raggiunto il suo obiettivo finale. Gli stranieri si sono ormai affezionati alla manifestazione, abbiamo avuto pullman dalla Germania e visitatori dal Nord Europa, con ospiti francesi e del Principato di Monaco in costante crescita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA